В результате ДТП в Крыму пострадали десять человек

Автоавария с участием двух легковых автомобилей произошла в Нижнегорском районе Крымы, десять человек получили травмы, сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным ведомства, одна легковушка выехала на встречную полосу из-за заноса, после чего столкнулась с другой машиной.

"В результате ДТП пострадали 10 человек - водители и пассажиры обоих транспортных средств, в том числе двое детей, 2010 и 2020 года рождения, а также беременная", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полицейские проводят проверку.