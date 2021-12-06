Сбербанк еще раз повысил ставки по ипотеке

Сбербанк России второй раз за три недели повысил ставки по большей части ипотечных программ. Ставки по ипотеке в последний раз повышались 15 ноября.

Из информации на сайте банка следует, что теперь ставки по кредитам на приобретение строящегося и готового жилья начинаются от 9,3% (ранее от 8,8% и 8,7% соответственно), рефинансирование ипотеки и других кредитов - от 9,6% (ранее от 8,6%), покупку загородной недвижимости - от 9,3% ( ранее от 8,8%), приобретение комнаты в ипотеку и по молодежной ипотеке - от 9,3% (8,7%), строительство жилого дома - от 9,9% (9,6%), ставка по военной ипотеке выросла до 8,9% (7,9%), по кредиту на любые цели под залог недвижимости - от 9,9% (9,6%), по кредиту на покупку гаража или машиноместа - от 10,1% (9,7%).

В ноябре в Сбербанке объяснили повышение ставок по ипотеке повышением ключевой ставки ЦБ. С начала 2021 года ключевая ставка в России выросла на 3,25 процентного пункта (п.п.). В октябре регулятор поднял ее до 7,5%.