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Сбербанк еще раз повысил ставки по ипотеке

Сбербанк еще раз повысил ставки по ипотеке

Сбербанк России второй раз за три недели повысил ставки по большей части ипотечных программ. Ставки по ипотеке в последний раз повышались 15 ноября.

Из информации на сайте банка следует, что теперь ставки по кредитам на приобретение строящегося и готового жилья начинаются от 9,3% (ранее от 8,8% и 8,7% соответственно), рефинансирование ипотеки и других кредитов - от 9,6% (ранее от 8,6%), покупку загородной недвижимости - от 9,3% ( ранее от 8,8%), приобретение комнаты в ипотеку и по молодежной ипотеке - от 9,3% (8,7%), строительство жилого дома - от 9,9% (9,6%), ставка по военной ипотеке выросла до 8,9% (7,9%), по кредиту на любые цели под залог недвижимости - от 9,9% (9,6%), по кредиту на покупку гаража или машиноместа - от 10,1% (9,7%).

В ноябре в Сбербанке объяснили повышение ставок по ипотеке повышением ключевой ставки ЦБ. С начала 2021 года ключевая ставка в России выросла на 3,25 процентного пункта (п.п.). В октябре регулятор поднял ее до 7,5%.

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