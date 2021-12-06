Почти 75% жителей Германии выступили за ограничения для непривитых граждан

Большая часть немцев (74%) поддержали ограничения для невакцинированных от COVID-19, следует из опроса социологического института Civey для газеты Augsburger Allgemeine.

Против ограничений для непривитых граждан проголосовали 23% участников. Еще 3% респондентов не смогли дать ответ. В первую очередь за ограничения выступили граждане в возрасте от 65 лет (88% "за"). Наименьшей популярностью они пользуются у жителей страны в возрасте 30-39 лет (59% "за").

Стоит добавить, что в исследовании приняли участие 5020 человек.