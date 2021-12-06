Омикрон-штамм стал доминирующим в ЮАР

О том, что новый штамм коронавируса омикрон, вероятно, уже стал доминирующим в большинстве провинций Южно-Африканской Республики, сообщил в понедельник президент страны Сирил Рамапоса.

"За последнюю неделю среднесуточное число инфицированных коронавирусом увеличилось в пять раз. Омикрон-штамм, по-видимому, доминирует сейчас среди всех вариантов коронавируса в большинстве провинций", - сказал президент на еженедельном обращении к гражданам страны.

Рамапоса напомнил о важности вакцинации. "Научные данные показывают, что вакцинация представляет собой наиболее эффективное средство предотвращения новых заболеваний, она также сокращает число случаев протекания ковида в тяжелой форме, госпитализаций и смертей", - подчеркнул лидер ЮАР.

Напомним, омикрон-штамм появился в ЮАР в 20-тых числах ноября - около двух недель назад. ВОЗ дала штамму имя 26 ноября. В настоящее время омикрон-штамм выявлен более чем в 40 странах мира.