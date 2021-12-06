Талибы будут спасать леса от уничтожения

Запрещенное в России движение "Талибан" приступит к спасению лесов от вырубки при помощи специального военного подразделения, сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на минсельхоз страны.

Как отметил замглавы ведомства, появление специального "зеленого подразделения" одобрено кабмином республики. Его формированием занимается МВД Афганистана.

Также заместитель министра сельского хозяйства по природным ресурсам и орошению Шамсуддин Шариати заявил, что руководство планирует "остановить вырубку не только фисташковых деревьев, но и всех лесов, которые есть в стране".