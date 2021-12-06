В Минсельхозе рассказали, ждать ли в России дефицита картофеля

Союз участников рынка картофеля и овощей 3 декабря предупредил Минсельхоз о риске дефицита картофеля для потребителей в 2022 году, пишет "Коммерсантъ".

Причину дефицита участники рынка видят в сокращении производства картошки в личных подсобных хозяйствах и увеличении перерабатывающих мощностей.

В Минсельхозе ожидают рост объемов производства картофеля в будущем году. "Согласно информации, представленной региональными органами управления АПК, в 2022 году в организованном секторе планируется увеличить площади посадки картофеля на 20 тыс га. В сочетании с агротехническими мероприятиями, направленными на рост урожайности картофеля, это создает хорошие предпосылки для наращивания объемов производства", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, разрабатывается федеральный проект, предусматривающий комплекс мероприятий, направленных как на рост производства, так и на организацию инфраструктуры хранения и реализации овощей и картофеля. В 2022 году на ускоренное развитие овощеводческой отрасли будет выделено дополнительно 5 млрд рублей.

Отметим, что в 2020 году в Россию ввезли 316,3 тыс тонн импортного картофеля, на 21 ноября этого года - уже 548,9 тыс тонн. Главными поставщиками картофеля в Россию являются Египет, Азербайджан и Беларусь.