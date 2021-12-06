На Казахстан идут 30-градусные морозы

В ближайшие дни в Казахстане похолодает до минус 30, предупреждает Казгидромет.

Резкое похолодание в республике ожидается 7-9 декабря, холоднее всего будет в северных и восточных регионах. Теплый Южный циклон из республики уходит, ему на смену стремительно движется холодный антициклон из районов Атлантики. Осадки прекратятся, станет морозно. Во вторник и среду на севере и востоке Казахстана в ночные часы будет до 22-30 градусов мороза.

Южные регионы останутся во власти теплого циклона, существенного похолодания не прогнозируется.