Главная » Новости

В Грузии выявили еще 1,7 тыс случаев коронавируса

В Грузии выявили еще 1,7 тыс случаев коронавируса

За минувшие сутки в Грузии выявили 1 778 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных достигло 867 071.

Выздоровели за сутки 3 234 пациента, за все время - 809 830.

Умерли за сутки 63 человека, с начала пандемии - 12 407.

За сутки проведено 25 855 тестов, доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 6,88%, за последние 14 дней - 8,56%.

В карантине остаются 36 человек, под наблюдением в стационаре - 6 455, в ковид-гостиницах - 1 121.

2005 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!