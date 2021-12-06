Россия и Индия объединились в военной сфере

Россия и Индия подписали ряд соглашений и контрактов, касающихся сотрудничества в военной сфере.

Напомним, что в Нью-Дели стартовало заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству

В начале заседания министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Индия является одним из ключевых партнеров России в оборонной сфере, а отношения между странами носят особо привилегированный стратегический характер.

"О беспрецедентном уровне доверия между нашими странами говорят интенсивность и глубина военно-технического сотрудничества, которое с каждым годом выходит на новый качественный уровень", - цитирует Шойгу РИА Новости.

Индийский министр обороны Раджнатху Сингх также отметил глубину российско-индийского партнерства. По его словам, сегодняшние встречи еще раз подчеркивают стратегическое партнерство России и Индии.

"Рад, что был подписан ряд соглашений/контрактов/протоколов, касающихся стрелкового оружия и военного сотрудничества. Индия высоко ценит серьезную поддержку России. Мы надеемся, что наше сотрудничество принесет мир, процветание и стабильность всему региону", - отметил Сингх.

Кроме того, он назвал переговоры продуктивными, содержательными и плодотворными.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Игорь Литовкин, у России и Индии сложились особые отношения в сфере военно-технического сотрудничества. "Индия, конечно, проявляется интерес к нашим вооружениям и потому, что они более дешевые, более эффективные и простые в обращении, но для нее это не самое главное. Самое главное состоит в том, что Россия – единственная страна в мире, которая вместе с Индией делает это оружие. Россия – единственная страна в мире, которая помогает Индии реформировать и выстроить ее оборонно-промышленный комплекс. В Индии есть такое правило – made by India, то есть не просто "сделано в Индии", а именно "сделано Индией". И именно Россия способствует тому, чтобы эта страна сама для себя производила вооружения", - рассказал он.

"К примеру, на территории Индии мы делаем самолеты Су-30МКИ; частично комплектующие производятся в России, но собирают их в Индии. Совместно с Индией мы делаем BrahMos, сверхзвуковую противокорабельную ракету для размещения на подводных лодках, береговых противокорабельных системах и тех же Су-30МКИ. Также мы вместе с Индией делаем танки Т-90С. Россия для Индии модернизировала авианосец "Викрамадитья", сделала системы залпового огня, системы "Мста-С" специального калибра 155мм, поскольку Индия до сих пор стреляет снарядами, созданными еще на английских заводах, а у них так называемый натовский калибр. Для Индии мы строим надводные корабли, эсминцы с крылатыми ракетами на борту Club – те же "Калибры", только с меньшей дальностью", - перечислил военный эксперт.

"Большинство подводных лодок Индии построены или модернизированы Россией, и на них тоже стоят крылатые ракеты Club, также мы даем Индии в лизинг атомные подводные лодки типа "Щука-Б". Сейчас Россия строит в Индии завод по производству автоматов Калашникова и патронный завод для автомата Калашникова, и таких примеров военно-технического сотрудничества можно привести еще очень много. Я уж не говорю, что Россия совместно с Индией проводит военно-морские учения, наземные учения и учения ВДВ. То есть в этой сфере отношения у нас с Индией очень тесные. Практически 70-80% индийской боевой техники произведены или в Советском Союзе или в России. Да, Индия старается диверсифицировать ВТС, контактирует с США, Израилем, Францией и Германией, однако эти страны не всегда так же добросовестно относятся к сотрудничеству, как Россия. Поэтому Индия высоко ценит и наше отношение к ней, и наше оружие", - заключил Виктор Литовкин.