Авария на трассе "Кавказ": пострадал житель Ставрополья

Один человек пострадал в результате аварии на трассе Кавказ, проходящей через поселок Иноземцево Железноводска. Здесь водитель "Тойота Рав4" столкнулась с "ВАЗ-21093".

В результате аварии пассажир отечественного авто, водители не пострадали. За рулем иномарки была местная жительница.

В краевом УГИБДД ГУ МВД России у становили, что женщина только в этом году не раз привлекалась к административной ответственности за нарушение скорости.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.