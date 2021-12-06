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Авария на трассе "Кавказ": пострадал житель Ставрополья

Авария на трассе &quot;Кавказ&quot;: пострадал житель Ставрополья

Один человек пострадал в результате аварии на трассе Кавказ, проходящей через поселок Иноземцево  Железноводска. Здесь водитель "Тойота Рав4" столкнулась с "ВАЗ-21093".

В результате аварии пассажир отечественного авто, водители не пострадали. За рулем иномарки была местная жительница.

В краевом УГИБДД ГУ МВД России у становили, что женщина только в этом году не раз привлекалась к административной ответственности за нарушение скорости.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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