Северный Кавказ лидирует в рейтинге регионов без вредных привычек

Лидерами ежегодного рейтинга регионов России по отсутствию вредных привычек стали республики Северного Кавказа, следует из исследования РИА Новости.

Минимум вредных привычек наблюдается у жителей Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. В пятерку регионов также вошла Волгоградская область.

В топ-10 регионов с минимальными вредными привычками попали Ульяновская, Брянская области, Марий Эл, Рязанская область и Адыгея.

Хуже всего с вредными привычками в России обстоят дела в Хакасии, Камчатском крае, Сахалинской, Амурской областях, Удмуртии и Магаданской области. Главной вредной привычкой этих регионов является алкоголь.

Санкт-Петербург в прошлом году занимал 65-ую строчку, в этом поднялся на 39-ю строчку. В северной столице главной проблемой остается распространение наркотиков. Москва немного ухудшила положение в рейтинге за год, опустившись с 52-го на 54-е место. Главная вредная привычка москвичей - табакокурение.