В Дагестане иностранец покатал полицейского на капоте машины

В отношении покатавшего в Дагестане сотрудника правоохранительных органов на капоте легкового автомобиля иностранного гражданина возбуждено уголовное дело. Накануне он, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Отмечается, что нарушителем оказался иностранный гражданин, который был задержан полицейскими.

"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя иностранного государства, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением своих служебных обязанностей, опасное для жизни или здоровья")",- говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что в настоящее решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.