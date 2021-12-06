АТОР: стоимость новогодних туров в Турцию выросла в 2,2 раза

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила о том, что минимальная цена туров в Турцию с вылетом в конце декабря увеличилась в 2,2 раза по сравнению с путевками туда с вылетом в конце ноября - начале декабря.

"Показатели роста минимальных цен на новогодние туры (вылет в конце декабря) по сравнению с концом ноября - началом декабря выглядят так: <…> Египет +104,7%, Доминикана +107,6%, Турция (Анталья) +116%, Мексика +126,5%, Венгрия +170%", - сказала собеседница ТАСС, ссылаясь на данные аналитической службы АТОР.