Более 17 тыс этнических казахов вернулись на родину в 2021 году

В 2021 году в Казахстан смогли вернуться и получить статус "кандасов" 17 358 человек, сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты республики.

Как отметили в ведомстве, больше половины репатриантов прибыло из Узбекистана, из Китая - 9,7%, Туркменистана - 6%, Монголии – 2,5%, из других стран – 5,7%.

Наиболее высокой концентрацией "кандасов" отличаются Алматинская область – 28,3%, далее расположились Туркестанская (13,1%), Мангистауская (19,1%) и Жамбылская (7,8%) области. Такж этнические казахи останавливают свой выбор на Шымкенте (10,5%).

Отмечается, что на 1 декабря текущего года число переселенцев трудоспособного возраста в процентном соотношении составляет 50,2%, моложе трудоспособного – 28,1% и 16,8% приходится на пенсионеров.

В пресс-службе подчеркнули, что из трудоспособных репатриантов 11,1% имеют высшее образование, среднее специальное - 40,2%, общее среднее - 45,5% и у 3,1% образование отсутствует.

Стои добавить, что всего с 1991 года в Казахстан вернулись свыше 1,8 млн этнических казахов.