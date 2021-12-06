В ВОЗ рассказали о течении болезни при заражении омикроном

Коронавирусная инфекция у пациентов, заразившихся новым омикрон-штаммом, вероятно, протекает в более легкой форме, сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

На данный момент не зафиксировано ни одного смертельного случая омикрона.

"Первоначальные данные свидетельствуют, что люди, заразившиеся "омикроном", как правило, переносят болезнь легче, но говорить об этом пока очень рано", - заявила специалист в эфире CBS.

Она добавила, что такое течение болезни может быть связано с ранними стадиями заражения пациентов. "Может пройти несколько недель, прежде чем мы действительно поймем, у скольких из этих лиц разовьется тяжелое заболевание", - подчеркнула Ван Керкхове.

Рост числа госпитализаций на фоне распространения нового штамма не исключен даже при легком течении болезни. Представитель ВОЗ предположила, что заразившимся омикроном может потребоваться лечение в отделении интенсивной терапии, "и некоторые из них умрут".