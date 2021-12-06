В новом 2022 году в Крыму заработают вертолетные площадки для санавиации

В наступающем 2022 году в Крыму откроются вертолетные площадки для санавиации, - сообщил в эфире телеканала "Миллет" директор Крымского "Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Сергей Олефиренко.

Толчок в развитии служба получила в 2014 году, и теперь крымские врачи летают как медицинским вертолетом, так и бортами МЧС, и в уходящем 2021 году у санавиации было около 26 вылетов только бортами.

"Это очень много. Если раньше полет в Москву бортом был событием годового масштаба, то сейчас мы можем совершать более двух десятков вылетов в год", - рассказал Олефиренко, передает "АиФ-Крым".

Вертолетные площадки в Крыму будут построены по типу Краснодарского края, с тем расчетом, чтобы вертолеты смогли садиться в любой больнице Крыма. Строительство площадок было запланировано в этом году, но не началось из-за изменения нормативных документов, для чего понадобилось согласование с Росавиацией.