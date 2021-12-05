Курорт "Эльбрус" расширят парковкой и сервисным центром

В скором времени на территории курорта "Эльбрус" появится парковка на 800 мест, построен сервисный центр и благоустроены территории, - сообщила пресс-служба главы и правительства Кабардино-Балкарии (КБР).

"Инфраструктурное строительство остается одним их приоритетных направлений развития курорта. Кавказ.РФ приступает к проектированию сети электроснабжения, сервисного центра, дополнительной парковки и благоустройства территорий. Строительные работы планируется начать уже в предстоящем году", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Также в пресс-службе отметили, что на Эльбрусе стартовал горнолыжный сезон, и вскоре планируется открытие трех очередей самой высокогорной канатной дороги в России. Это трассы повышенного уровня сложности, на высоте 3 500 м со станции "Мир" к "Кругозору" - синяя и красная трассы по 2 км каждая, на высоте 3 847 м - красная трасса длиной 1,2 км.

Также на курорте запланировано открытие детского учебного склона Saby Park, - добавили в пресс-службе.