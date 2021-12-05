Туристическую тропу обустроят к уникальному Зругскому храму в горах Северной Осетии

Тропу для туристов и паломников проложат к Зругской церкви XI-XII веков, реставрация которой сейчас проходит в Алагирском районе. Об этом рассказал врио министра строительства и архитектуры Северной Осетии Константин Моргоев.

Чиновник напомнил, что Зругская церковь уникальна не только для республики, но и для всей страны, это один из наиболее древних дошедших до наших дней православных храмов в России.

"Она находится в высокогорье, в недоступном месте, и мы планируем проложить туда туристическую тропу. Сейчас подъезд к храму не настолько хорош, чтобы туда можно было добираться путешественникам", - цитирует Моргоева ТАСС.

Напомним, реставрационные работы стартовали в 2020 году, они ведутся в рамках подготовки к празднованию 1100-летия крещения Алании. Реставрацию планируется завершить в следующем году.