"Скорая" на мотоциклах появится в Батуми летом

В будущем туристическом сезоне в Батуми будет действовать скорая помощь на мотоциклах, рассказала глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе в эфире "Рустави 2".

Проект по внедрению мотоциклов для медиков стартовал летом, его цель - улучшить доступ к медсервисам на курорте. Первая партия машин уже закуплена.

"Медицинские мотоциклы мы скорее всего сначала увидим в Батуми, так как, по нашему решению, эти мотоциклы необходимы в туристических городах, там автомобилям скорой помощи сложно передвигаться", - цитирует Тикарадзе Sputnik Грузия.

Министр пояснила, что 105 мотопарамедиков уже готовы оседлать "железных коней", их число постепенно будет расти.

Парамедики будут оказывать помощь при ДТП, а также обслуживать отдыхающих в курортных зонах.