Стало известно, какое блюдо становится полезным в холодильнике

Некоторые продукты становятся более полезными, если их подержать в холодильнике, об этом пишет китайский портал Sina.

К ним относится, например, вареный рис: за ночь при низкой температуре в нем возникает много устойчивого крахмала, который может помочь человеку решить многие проблемы со здоровьем.

"Устойчивый крахмал медленно переваривается и всасывается, поэтому он не будет слишком быстро повышать уровень сахара в крови, таким образом он хорошо влияет на его регулирование. В то же время такой крахмал дарит ощущение сытости, которое важно для диабетиков, пациентов с гипертонией и людей с ожирением", - сказано в материале.

Кроме того, устойчивый крахмал - одно из средств профилактики рака кишечника: под воздействием кишечных бактерий из него образуется масляная кислота, которая укрепляет иммунитет кишечных клеток, а при появлении раковых клеток подавляет их рост, постепенно убивая их.

Чтобы сделать вареный рис максимально полезным, нужно потомить готовое блюдо на протяжении трех-пяти минут, а потом убрать в холодильник, не дожидаясь, пока он остынет.

За день содержание устойчивого крахмала в рисе, охлаждаемом в течение дня в холодильнике, вырастает с 4% до 14%, так что самым полезным будет блюдо, которое провело на холоде сутки.