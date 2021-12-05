Жители и гости Москвы смогут начать "Путешествие в Рождество" 10 декабря

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартует в Москве 10 декабря, такое сообщение распространила пресс-служба мэра и правительства российской столицы.

Мероприятия в рамках фестиваля будут организованы на площадках "Московских сезонов" до 9 января 2022 года.

"Будут работать ярмарки, 18 ледовых катков с искусственным льдом, а также площадка для керлинга", - пояснили в мэрии.

Подчеркивается, что на всех площадках будут действовать меры санитарной безопасности: попасть на них можно будет только после бесконтактной термометрии и в защитной маске, которую при необходимости выдадут бесплатно. На входных группах нанесут разметку для соблюдения социальной дистанции 1,5 м.

Кроме того, у каждого торгового шале поставят антисептические средства, там же можно будет ознкомиться с информацией о профилактике коронавируса. Все шале торговли и общественного питания снабдят терминалами с функцией бесконтактной оплаты.

"На каруселях часть мест будет занята куклами - плюшевыми медведями, закрепленными пластиковыми стяжками. После завершения каждого сеанса работы каруселей в течении 10 минут будет проводиться дезинфекция контактных поверхностей (сидения и опорные ручки)", - уточнили в мэрии.

Для посещения катка необходимо предварительно записаться через приложение "Московские сезоны", интернет-сайт moscowseasons.com или по телефону горячей линии.