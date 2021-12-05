Обзор СМИ Кавказа 29 ноября - 5 октября

Население юга России составляет 7% от всего населения страны. При этом валовый региональный продукт составляет всего 2,4%. Об этом говорилось на совещании в правительстве РФ, где была рассмотрена модель экономического развития региона до 2030 года, которая должна стать основой для управленческих решений, формирования планов и программ.

Чеченская газета "Вести республики" информирует, что также большой проблемой при отличных демографических показателях остаются высокий уровень безработицы и самые низкие по стране зарплаты. Для исправления ситуации и намечен план развития СКФО до 2030 года. К этому времени новые рабочие места получат порядка полмиллиона человек при повышении уровня зарплат. Особое внимание уделяется пяти направлениям –дальнейшее развитие туризма, агропромышленного комплекса, транзитного потенциала, реанимация промышленного сектора экономики, легализация теневой торговли и самозанятости населения.

Председатель правительства ЧР Муслим Хучиев отметил, что республика с 2010 по 2020 год обеспечила высокие темпы роста ряда макроэкономических показателей. Среднегодовые темпы роста ВРП составили 4,3%, что на 2,3% выше среднероссийского уровня. Объем инвестиций в основной капитал рос ежегодно в среднем на 1,9%.

Темп роста численности населения составил 17,5% или 222 879 человек. При этом ожидаемый рост численности населения на 13,3% к 2030 году и необходимость снижения безработицы на 83 тыс. человек до среднероссийского уровня (5,8%) формируют необходимость создания 219 тыс. новых рабочих мест. По-прежнему актуальны такие проблемы, как высокая зависимость региона от федеральных дотаций (с 2017 года она снизилась на 15% с 62,5% до 47,2%), а также высокий уровень безработицы, превышающий более чем в три раза среднероссийский показатель.

Для преодоления указанных вызовов планируется в агропромышленном комплексе в рамках модели к 2030 году планируется в 2 раза увеличить выпуск продукции, более чем в 2,6 раза – объем плодоовощехранилищ, в два раза – площадь интенсивных садов и тепличных хозяйств, в 1,8 раза – мощности по переработке мяса и более чем в 3 раза экспорт продукции сельского хозяйства. В АПК запланировано к реализации 45 проектов на общую сумму 23,9 млрд рублей, будет создано 3,2 тыс. новых рабочих мест. В сфере промышленности в модель включены 25 проектов на общую сумму 67,5 млрд рублей с созданием 2,2 тыс. новых рабочих мест. Планируется активное развитие промышленности строительных материалов, промышленной ОЭЗ "Грозный", строительство гидро- и солнечных электростанций, строительство и реконструкция энергетической инфраструктуры. Реализация мероприятий позволит реконструировать международный аэропорт Грозного, восстановить разрушенные железнодорожные ветки.

Туризм стал перспективной для региона сферой экономики, при средней загрузке республика уже может принять свыше 500 тыс. человек, что, с учетом из расчета пребывания не менее двух ночей, даст региону не менее 4,5 млрд рублей ежегодно. По данной отрасли модель включает 20 проектов на общую сумму 100, 6 млрд рублей с созданием 6700 рабочих мест. Планируется развитие рекреационной ОЭЗ "Ведучи", строительство многофункционального высотного комплекса "Башня Ахмат", а также развитие туристической инфраструктуры. "Для решения вопросов из числа планируемых мероприятий нами отобраны 5 комплексных инвестиционных проектов общей стоимостью 99,4 млрд рублей с созданием 5 838 рабочих мест, реализация которых окажет наибольшее положительное влияние на экономическое развитие региона", – сказал Хучиев. Он отметил, что реализация всех 562 проектов модели позволит привлечь 537,1 млрд рублей и создать 53,4 тыс. новых рабочих мест.

* * *

На 9 тыс. га больше стало орошаемых земель в Кабардино-Балкарии с начала текущего года. Всего же, благодаря мерам господдержки в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" и ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России", за три последних года введено в эксплуатацию около 25 тыс. га мелиорируемых земель. Установлены 82 широкозахватные дождевальные машины, орошаемая площадь под которыми составляет 7,4 тыс. га. Обустроено капельное орошение овощей открытого грунта на площади 700 га и многолетних насаждений на площади 1011 га. Завершается ввод оросительных систем на площади 2,5 тыс. га. Всего в республике на сегодня установлено 256 широкозахватных дождевальных машин, орошаемая площадь под которыми составляет около 24 тыс. га, информирует газета "Кабардино-Балкарская правда".

В 2021 году в КБР на мелиорацию земель сельхозназначения предусмотрено 615 млн рублей государственной поддержки, в том числе, из федерального бюджета – 593 млн рублей, из республиканского — 22 млн рублей. За счет указанных средств была осуществлена поддержка более 80 сельхозпроизводителей. Благодаря активному развитию мелиорации в последние годы в регионе отмечаются высокие результаты в сфере растениеводства. По прогнозам, в этом году также ожидаются более высокие по сравнению с прошлым годом урожаи зерновых и зернобобовых, овощей, картофеля, а также плодов и ягод.

* * *

По данным газеты "Дагестанская правда", за 10 месяцев этого года аграриями республики было приобретено сельхозтехники на 483 млн рублей, в то время как в 2017 году этот показатель составлял 100 млн рублей. Примерно треть сельхозмашин поставляются по лизингу. С использованием существующих мер господдержки наиболее активно приобретают технику товаропроизводители Кизлярского, Сулейман-Стальского, Хасавюртовского, Ногайского, Дербентского, Бабаюртовского, Гунибского. В дождливые сентябрь и октябрь текущего года, когда появилась необходимость принятия мер для обеспечения уборки урожая сельхозкультур в оптимальные сроки, востребованными оказались рисоуборочная техника, зерносушильное оборудование, виноградоуборочные комбайны. Недавно АО "Дагагролизинг" совместно с представителями машиностроительного завода барнаульского объединения "Алмаз" провели в Бабаюртовском районе демонстрационный показ нового почвообрабатывающего оборудования. Были продемонстрированы оборотный и чизельный плуги, дисковая полуприцепная борона. По словам первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарипа Шарипова, в республике остается недостаточной обеспеченность по отдельным видам техники, особенно по таким позициям, как машины для внесения удобрений, химической защиты растений, а также обработки почвы. В сентябре текущего года республикой подписано соглашение о сотрудничестве с АО "Росагролизинг", что позволит оперативно решать задачи в сфере технической модернизации агропромышленной сферы республики.

Учитывая важность продовольственной безопасности страны, на осуществление лизинга сельхозтехники и племенного скота ежегодно выделяются средства из федерального бюджета. Для того чтобы облегчить бремя расходов тружеников села, сроки расчетов по договорам лизинга увеличены по комбайнам и тракторам до 10 лет, по комплексам машин и оборудованию – до 15 лет, пишет издание.

* * *

Тема продовольственной безопасности актуальна для Южной Осетии. При закрытии Транскавказской автомагистрали, соединяющей республику с Россией, полки магазинов пустеют уже через неделю. В настоящее время республика производит лишь 3,6% потребляемой продукции, с учетом сельхозтоваров цифра доходит до 20%. Однако и этого катастрофически мало. Об этом в интервью "Спутник-Южная Осетия" заявил научный сотрудник отдела экономики Юго-Осетинского научно-исследовательского института (ЮОНИИ) Вячеслав Джабиев.

Он подчеркнул, что югоосетинское сельское производство характеризуется высокой экологичностью продукции по сравнению с другими регионами , однако местное население, в силу экономических причин, не может позволить себе покупать товары местных производителей. К примеру, килограмм местных помидоров летом стоил от 100 рублей и выше, тогда как цена на привозные находилась на уровне 70-80 рублей. Для удешевления и возможности обеспечить себя, местное население и производители предпочитают покупать более дешевые привозные сельхозпродукты. По мнению специалиста, ситуация может измениться, если население республики по уровню благосостояния сравнится с Северной Осетией и другими российскими регионами. Для этого необходимо развивать собственную экономику и стать более независимыми.

"У нас есть два выхода из ситуации. Южная Осетия может стать брендом экологически чистых товаров. Есть мировые стандарты качества, которые могут проверять наши товары и ставить на них штамп, что наша продукция экологически чистая. Или же можно пойти по пути интенсификации сельского хозяйства – внедрять высокие технологии, приглашать специалистов, которые могут их внедрить и выпускать удешевленную, менее экологичную продукцию, зато в необходимых объемах. Я считаю, что нам нужно идти обоими путями", - высказал свое мнение Джабиев. Он считает, что есть фермеры, которые продолжат производить свою продукцию, как их предки. А государство должно развить механизмы, чтобы помогать экспортировать продукцию. "Югосетпотребнадзор провел большую работу, чтобы местная продукция имела возможность проходить через таможенную территорию России. Но из-за небольших объемов производства, их нерентабельно вывозить, ввиду высоких таможенных пошлин. Государство должно взять на себя помощь сельхозпроизводителям в экспорте продукции малозатратными методами. Были идеи сделать единый закупочный центр, чтобы единым объемом перевозить местную продукцию и распределять по фермерам, но работа затормозилась. Другой важной проблемой является сбыт продукции. Ощутимая часть сельхозпродукции пропадает. Открытое с большой помпой предприятие "Заготзерно" уже десятый год простаивает без работы из-за незначительной поломки. Еще было бы очень важно заключить договор с воинскими частями об обеспечении их местной продукцией.

Джабиев также считает, отождествление с аграрным регионом – вредно для республики, аграрная страна никогда не бывает богатой. Необходимо развивать высокотехнологичную промышленность, банки, туризм, сферу услуг, как это происходит на аналогичных по размерам территориях Европы и Азии.

* * *

С 1 декабря санаторно-курортные и реабилитационные учреждения Северной Осетии приняли первых участников правительственной программы по восстановлению здоровья после COVID-19. Реабилитация пациентов проходит в санаториях "Осетия", "Сосновая роща" и Республиканском геронтологическом центре, сообщает газета "Северная Осетия".

"Это необходимый этап для полного выздоровления пациента. Последствия постковидного синдрома широки, поэтому мы разработали специальную программу по санаторно-курортной реабилитации, в которой задействованы индивидуальный подход к каждому отдыхающему и комплексное лечение его недугов", – говорит главврач санатория "Осетия" Елизавета Зангиева. Сейчас принято 22 пациента, всего до конца года планируют принять 120 пациентов. В программу реабилитации входят ультразвуковая, ингаляционная, лазерная терапии, электросон, теплолечение, водные процедуры, озоно- и оксигенотерапия, ЛФК, дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба, лечебный массаж грудной клетки и другие. Особое внимание уделяется питанию пациентов. В соответствии с особенностями постковидного синдрома для каждого из них было разработано индивидуальное меню.

Одна из пациенток, 71-летняя жительница села Карджина, пенсионерка Мадина Дзгоева поделилась впечатлениями: "Встретили нас тепло и радушно, как своих родных. Отношение к каждому пациенту трепетное и бережное. Такое внимание очень приятно, особенно после перенесенной болезни".

Кроме разнообразных методов терапии и лечебного рациона питания, участникам программы предоставлена широкая зона отдыха: пациенты могут расслабиться за игрой в шахматы, нарды, бильярд, занять себя импровизацией на фортепиано, провести свой досуг в библиотеке или попеть в караоке. Уже вскоре после приезда многие пациенты ощутили положительную динамику в своем самочувствии. Кому-то стало легче выполнять гимнастические упражнения, у кого-то ослабли боли в суставах, у кого-то улучшился сон, говорится в публикации.