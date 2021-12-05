Дед Мороз не встретится со своим финским коллегой из-за пандемии

Коронавирус отменил очную встречу всероссийского Деда Мороза и финского Йоулупукки. Об этом рассказала генконсул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамаариа Ванамо.

По ее словам, персонажи должны были встретиться недалеко от границы двух стран в преддверии Рождества.

"Будем следить за развитием событий, может, они встретятся, например, в режиме онлайн", - цитирует Ванамо ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что Финляндия будет "с нетерпением ждать того момента, когда эту традицию можно будет возобновить".