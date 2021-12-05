Футболисты "Краснодара" вышли на третье место чемпионата России

Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 2:1 выиграл в гостях у команды "Сочи" в матче 17-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 19-й минуте матча Кассьерра вывел "Сочи" вперед, однако такой расклад продержался для команды лишь четыре минуты – на 23-й минуте Виктор Классон реализовал пенальти. Он же на 53-й минуте еще раз поразил ворота "Сочи", - передает "Интерфакс".

Гости доигрывали матч в меньшинстве после того, как красную карточку получил Гжегож Крыховяк.

Обе команды теперь имеют по 28 очков, однако "Краснодар" занял третью строчку турнирной таблицы, а уступающий по дополнительным показателям "Сочи" сместился на четвертую.