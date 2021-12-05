Фонд Кадырова готовит новогодние подарки школьникам Грозного

Ученики младших классов Грозного получат к Новому году более 27 тыс подарков, которые готовит для них Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмат-Хаджи Кадырова, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

"РОФ имени первого президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова по традиции проводит широкомасштабную новогоднюю благотворительную акцию. По решению президента фонда Аймани Кадыровой учащиеся общеобразовательных учреждений Грозного получат сладкие презенты", - отметили в мэрии, передает ТАСС.

Напомним, благотворительный фонд, возглавляемый матерью Рамзана Кадырова, за все время деятельности передал несколько сотен тонн продуктов населению Сомали и Сирии, он регулярно оказывает материальную помощь нуждающимся жителям Чечни и других российских регионов, а также занимается восстановлением и строительством социальных объектов в Чечне и мечетей в разных странах.