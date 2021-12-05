Самолеты в Грузии заправляют турецким топливом

Только за сентябрь текущего 2021 года Грузия в семь раз нарастила экспорт турецкого авиационного топлива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 6 310 до 47 693 т, - сообщили в Управлении по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Тем не менее, Турция в этом месяце сократила экспорт авиационного топлива в Грузию на 216,8% по сравнению с предыдущим месяцем (151 097 т) из-за роста собственных авиаперевозок, а в целом в январе-сентябре 2021 года экспорт авиационного топлива в Грузию уменьшился в 18 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 82,9 млн т до 4,6 млн т, - передает Тренд.

Наибольший объем турецкого экспорта авиационного топлива в Грузию пришелся на февраль 2021 года – он составил 4,3 млн т, примерно в 600 раз больше по сравнению с январем (7 136 т).