В Ингушетии подвели итоги VII кинофестиваля "Золотая башня"

В столице Ингушетии сегодня завершился седьмой по счету кинофестиваль "Золотая башня" – его победителем стал фильм "Славные сыны Кавказа" Вахтанга Микеладзе, а иностранными обладателями призов стали фильмы из Киргизии и Узбекистана, - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Лучшим ингушским документальным фильмом признана кинокартина "Новая жизнь древнего Магаса", лучшим документальным фильмом - "Россия - феникс", а лучшим северокавказским фильмом - "Почтовый марафон", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В рамках фестиваля были показаны редкие архивные кадры Назрани, снятые в начале прошлого столетия, которые хранились в государственном архиве кинофотодокументов и были переданы в дар республике в честь 240-летия Назрани.

"Кинофестиваль расширяет свои горизонты, продолжая служить сохранению культурных традиций и исторической памяти народов ...Желаю фестивалю развития и успехов, чтобы он продолжал радовать нас еще многие годы, открывая новые таланты", - отметила на церемонии закрытия кинофорума вице-премьер республики Марьям Амриева.

Кинофестиваль стартовал в Ингушетии 30 ноября, его участниками стали представители 30 стран.