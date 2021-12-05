Казгидромет рассказал о погоде в первый день рабочей недели

Завтра, в первый день рабочей недели, в регионах Казахстана продолжатся природные катаклизмы: ожидаются осадки в виде дождя и снега, а в северных регионах страны - низовая метель, - говорится в сообщении Казгидромета.

Так, на севере и юго-востоке Акмолинской области ожидаются туман, утром и днем гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 м/с, как и в Алматинской области в районе Алакольских озер. На севере Костанайской области ожидается низовая метель, на севере, юго-востоке региона – туман и гололед, как и на юго-западе Северо-Казахстанской области. На севере, северо-западе Западно-Казахстанской, на севере, западе и в центре Атырауской, на севере, востоке Павлодарской, на севере, западе, юге Карагандинской областей ожидаются туман, гололед, - передает Sputnik Казахстан.

На юге, в горных, предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, на северо-западе и в центре Мангистауской, на юго-востоке Актюбинской областей, ночью и утром на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, а на западе Восточно-Казахстанской области – усиление ветра до 15-20 м/с. В центре Кызылординской области ожидается туман, а ночью – гололед, - говорится в прогнозе.

В Нур-Султане завтра снега небольшой ветер, температура воздуха днем 1, а ночью 9 градусов ниже нуля. В Алматы переменная облачность, временами дождь со снегом. Столбики термометров покажут днем 6 градусов выше нуля, ночью – минус 1. В Шымкенте переменная облачность, временами дождь. Днем воздух прогреется до плюс 10 градусов, ночью температура опустится до 2 градусов, пока – с плюсом.