Сбежавшего из психбольницы в Чехове убийцу задержали на Дону

Сотрудники ростовской полиции сегодня задержали в Ростовской области 33-летнего осужденного, сбежавшего из психиатрической больницы подмосковного Чехова, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники ОМВД России по Аксайскому району Ростовской области во взаимодействии с коллегами из Московской области установили местонахождение 33-летнего осужденного, сбежавшего 4 ноября текущего года из психиатрической клинической больницы в городском округе Чехов Московской области, где по постановлению суда он проходил принудительное лечение за совершение особо тяжкого преступления. В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчина был задержан полицейскими на территории Аксайского района Ростовской области и доставлен в территориальный отдел полиции", - рассказала она, передает ТАСС.

Мужчину по ранее распространенным ориентировкам опознал один из местных жителей и сообщил о нем в полицию. Им оказался осужденный за убийство Александр Кутузов, в подмосковном Чехове, он проходил лечение.

Во время прогулки он на глазах у охраны прыгнул на пустующую будку вахтера и одним прыжком перелез через забор. Кутузов обвиняется в убийстве своего знакомого в ходе конфликта во время распития спиртных напитков. В суде выяснилось, что у него есть психическое расстройство, из-за чего его и поместили в психиатрическую больницу.