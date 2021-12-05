Армянские избиратели завершили выборы в органы местного самоуправления

Часть армянских избирателей, особенно в Армавире, фактически проигнорировала муниципальные выборы в органы местного самоуправления, - сообщили в ЦИК страны.

В целом по стране явка избирателей по состоянию на 17։00 (16:00 мск) составила 33,80%, а из 1 112 396 избирателей в голосовании приняли участие 376 003 лишь гражданина, - сообщили в Центральной избирательной комиссии, передает Sputnik Армения.

Самый высокий показатель был зарегистрирован в общине Туманян в Лорийской области страны – 62,95%, а самый низкий показатель зафиксирован в Армавире: 14,12%.

Отличились и жители сел Цовагюх и Семеновка Гегаркуникской области – они бойкотировали выборы, тем самым выразив протест против укрупнения общин, - сообщил и.о. главы села Цовагюх Ваграм Геворкян.

"Так решили люди. Мы изначально говорили, что выступаем против укрупнения общин, особенно в таком формате. Наша община не сможет развиваться в составе другой", – отметил Геворкян.

Как пояснил и.о. руководителя села Семеновка Давид Мнацаканян, местные жители не приняли участие в голосовании по той же причине.

В 20:00 избирательные участки в стране закрылись, и по данным ЦИК Армении, явка на них составила 42,48%.