Турецкие тяжелоатлеты поборются за награды ЧМ в Ташкенте

Сборная Турции по тяжелой атлетике сегодня вылетела в Узбекистан для участия в чемпионате мира по тяжелой атлетике, - сообщили в Федерации тяжелой атлетики Турции.

В составе сборной Турции двое спортсменов и четверо спортсменок, руководит сборной и.о. главы Федерации тяжелой атлетики Омер Озтюрк.

"Сделаем все для наилучших результатов и для того, чтобы прозвучал гимн Турецкой Республики. Желаю успехов всем нашим спортсменам и тренерам", - сказал Озтюрк, передает турецкое информационное агентство "Анадолу".

В чемпионате мира по тяжелой атлетике среди взрослых в Ташкенте примет участие 223 спортсмена из 51 страны, соревнования пройдут с 7 по 17 декабря, - говорится в сообщении.