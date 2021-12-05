Сотрудники МЧС Армении тушили пожар в одном из ереванских домов

Сегодня вечером в Ереване вспыхнула одна из квартир в жилой многоэтажке на улице Орбели, сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Сигнал о пожаре поступил в 16։38 (15:38 мск). На место происшествия прибыли два боевых расчета пожарных-спасателей и оперативная группа национального центра кризисного управления, на тушение огня им потребовалось 20 минут, - передает Sputnik Армения.

В квартире выгорела кухня и гостиная, огонь уничтожил стену и мебель в гостиной.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, - говорится в сообщении