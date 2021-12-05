С государственным визитом в Казахстан прибыл президент Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня, 5 декабря, прибыл с государственным визитом в столицу Казахстана город Нур-Султан, - сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Визит осуществляется по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В Международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в честь высокого гостя был выстроен почетный караул, его лично встретил президент страны Касым-Жомарт Токаев, - передает турецкое информационное агентство "Анадолу".

Пока лидеры двух стран провели лишь короткую беседу, основные мероприятия в рамках визита пройдут завтра, 6 декабря. В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены вопросы укрепления политического диалога, развития торгово-экономического и транспортно-логистического сотрудничества, расширения культурно-гуманитарных обменов. Лидеры также обменяются мнениями по вопросам региональной и международной политики.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписано более 20 документов, - говорится в сообщении.