Турция экспортировала в ЕС товаров почти на $80 млрд

Только за 11 месяцев уходящего 2021 года экспорт турецких товаров в страны Евросоюза вырос на 34,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года и достиг $78 млрд 557 млн 731 тыс.

В целом объем турецкого экспорта за 11 месяцев текущего года увеличился на 33,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг $203 млрд 141 млн 161 тыс, - сообщили в Ассамблее экспортеров Турции (TİM), турецкое информационное агентство "Анадолу".

Основными статьями турецкого экспорта в страны Евросоюза в первом полугодии стали: продукция автопрома, сталелитейной и химической промышленности, готовая одежда, черные и цветные металлы, чья доля в общем экспорте из Турции в страны ЕС в январе-ноябре составила 65%.

Так, в ЕС было экспортировано продукции турецкого автопрома на $17 млрд 81 млн 130 тыс, готовой одежды – на $11 млрд 142 млн 687 тыс, химической продукции – на $9 млрд 39 млн 894 тыс, сталелитейной продукции – на $7 млрд 582 млн 986 тыс, черных и цветных металлов – на $5 млрд 825 млн 459 тыс.

Ведущим импортером турецкой продукции из числа стран Евросоюза стала Германия, и наибольший объем экспорта в Германию был осуществлен из Стамбула, - говорится в сообщении.