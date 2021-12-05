Жителям Невинномысска пообещали вернуть тепло сегодня

Сегодня к 21 часам в дома жителей больше ста многоквартирных домов в ставропольском Невинномысске вернется тепло, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Аварийно-спасательные работы на месте аварии завершены, уже идет заполнение системы теплоносителем, - рассказали в ведомстве, передает "АиФ-Ставрополье" .

Ранее из-за порыва на теплопроводе без тепла 4 декабря остались 17,5 тыс жителей города химиков – для ремонта трассы коммунальщикам пришлось отключить от теплоснабжения 141 дом.