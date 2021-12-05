На 75-м году ушел из жизни создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн

Сегодня вечером на 75-м году ушел из жизни создатель "Кинотавра", продюсер Марк Рудинштейн, - сообщил источник в его окружении.

"Марк умер час назад в больнице на Таганке", - цитирует собеседника ТАСС.

17 ноября Марк Рудинштейн попал в реанимацию с сердечным приступом, сначала его состяние нормализовалось, но победить болезнь ему все же не удалось.

Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе. В 1972-1975 годах он учился на актерско-режиссерском отделении Театрального училища им. Б.В.Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова, был студентом мастерской педагога Марианны Тер-Захаровой.

Во второй половине 1970-х - 1980-х годов в разное время Марк Рудинштейн работал администратором в парках подмосковного Подольска, а также директором эстрадных программ Государственного концертно-гастрольного объединения РСФСР (Росконцерт). В 1987-1988 годах Марк Рудинштейн занимался организацией рок-фестивалей в Подольске, в 1989-1991 годах был генеральным директором компании "Подмосковье" и одноименного центра досуга (Подольск).

В апреле 1990 года Марк Рудинштейн вместе с компанией "Подмосковье" провел в Подольске "Фестиваль некупленного кино", чтобы поддержать советские картины, не попавшие в прокат из-за конкуренции с зарубежными фильмами.

В мае 1991 года в Сочи (Краснодарский край) прошел I Всесоюзный кинофестиваль "Кинотавр", организатором которого выступило творческое объединение "Подмосковье" при участии журнала "Экран", газеты "Дом кино" и Союза кинематографистов СССР.

С 1991 по 1999 год Марк Рудинштейн являлся президентом кинокомпании "Кинотавр" и генеральным продюсером одноименного фестиваля, с 1999 по 2005 год - президентом группы компаний "Кинотавр". В 2005 году передал права на проведение "Кинотавра" Александру Роднянскому и Игорю Толстунову. В том же году стал учредителем компании "Киномарк", работающей в сфере производства фильмов и телепрограмм.

С 2001 года по инициативе Марка Рудинштейна проводится Международный детский фестиваль искусств "Кинотаврик" (в разные годы проходил в Сочи и Москве).

Участвовал в продюсировании более 10 фильмов. В их числе: "Гамбринус" по мотивам рассказа Александра Куприна, "Самоубийца" по мотивам пьесы Николая Эрдмана, "Циники", "Короткое дыхание любви", "Аномалия" по мотивам рассказа Клиффорда Саймака "Все живое - трава".

В качестве актера Рудинштейн снимался в нескольких десятках фильмов и сериалов. Среди них: "Приходи на меня посмотреть", "Курортный роман", "Летний дождь", "Московская сага" по роману Василия Аксенова, "Мне не больно" (2005, Алексей Балабанов), "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", "Торгсин".