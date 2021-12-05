Ростов может остаться без 16 городских транспортных маршрутов

Исследование работы городского пассажирского транспорта Ростова-на-Дону показало, что на 16 городских маршрутах недостает более половины троллейбусов и автобусов, - сообщили в пресс-службе администрации города.

"По результатам анализа данных системы ГЛОНАСС, проведенного городским дептрансом, были установлены факты ненадлежащего выпуска транспортных средств на автобусные маршруты №№ 10, 13, 30, 38, 50, 68, 72, 80, 90а, 92, 92а, 98 и троллейбусные маршруты № 6, 7, 10, 14", – говорится в сообщении, передает "АиФ-Ростов".

Мэрия оповестила перевозчиков, не выполняющих условия муниципальных контрактов, предупредив их: если нарушения не будут устранены, то соглашения с ними будут расторгнуты в одностороннем порядке.