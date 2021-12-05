Папа римский: "Если не изменить подход к мигрантам, то цивилизация рухнет"

Выступая на греческом острове Лесбос, папа Франциск сказал, что они используются для политической пропаганды. Он призвал сосредоточить внимание на причинах миграции, таких как "забытые войны", вместо того чтобы наказывать тех, кто ощущает их последствия.

BBC отмечает, что папа раскритиковал строительство стен на границах. "История учит нас, что узкие корыстные интересы и национализм приводят к катастрофическим последствиям", - заявил папа римский.

Хотя пандемия коронавируса показала, что основные проблемы должны решаться совместно, и есть некоторые признаки того, что это происходит в связи с изменением климата, это, к сожалению, не коснулось проблем миграции. "Легко влиять на общественное мнение, внушая страх другим. Необходимо бороться с причинами, а не с людьми, которые расплачиваются за последствия и даже используются для политической пропаганды", - сказал папа Франциск.

В прошлом месяце 27 человек погибли, когда их надувная лодка затонула в Ла-Манше между Францией и Великобританией. Несколько человек погибли во время морозов пытаясь проникнуть в Польшу из Белоруссии. Международная организация по миграции зарегистрировала 1650 пропавших без вести при попытке пересечь Средиземное море в этом году. Папа Франциск предрек, что если не изменить подход к мигрантам, то цивилизация рухнет.

Понтифик выступал во временном лагере, где проживает около 2000 беженцев, который заменил переполненный лагерь Мория, разрушенный во время пожара в прошлом году. Греция строит на нескольких островах закрытые лагеря для лиц, ищущих убежища, до тех пор, пока их заявления не будут обработаны. Страна отрицает, что греческая береговая охрана оттесняет мигрантов в море, настаивая на том, что они спасают жизни.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сослалась на сопротивление Греции как на возможную модель для Великобритании для оттеснения лодок мигрантов в Ла-Манше.