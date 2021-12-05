Из Китая в Грузию пошли регулярные контейнерные составы

Из города Уве в китайской провинции Ганьсу в Тбилиси отправился первый регулярный контейнерный поезд – он прибудет в столицу Грузии через 10-12 дней, - сообщили в МИД Грузии.

Первый поезд отправил в путь чрезвычайный и полномочный посол Грузии в КНР Арчил Каландия. На торжественной церемонии он подчеркнул стратегическую важность проекта, который будет способствовать развитию Транскаспийского международного транспортного коридора и позиционированию Грузии как регионального торгового, транспортного и логистического узла, - передает Тренд.

Вице-губернатор провинции Ганьсу в своем выступлении отметил растущую роль Грузии в глобальной инициативе властей КНР "Один пояс, один путь".

Теперь железнодорожные контейнерные перевозки будут регулярными как в направлении Грузии, так и в другие страны Европы.