Трое участников "Елки желаний" получат подарки от президента

Президент России Владимир Путин сегодня принял участие в акции "Елка желаний".

Президент в ходе Международного форума #МЫВМЕСТЕ выбрал три шарика с желаниями детей, которые он готов исполнить - в первом оказалась мечта о гитаре 14-летнего Марка из Московской области.

"Жалко, что он у нас не на связи, можно было бы спросить, он на гитаре-то играет сам?", - сказал президент, пообещав исполнить желание юноши, передает РИА Новости.

На втором шарике было желание пятилетнего мальчика из Бурятии, который мечтает побывать в роли пожарного. Третьим стал шар с желанием 13-летней Татьяны из Ставропольского края, которая хочет посетить "Лебединое озеро" в Мариинском театре.

"Считай, что ты уже в дороге", - заверил Путин.

Напомним, Всероссийская акция "Елка желаний" помогает исполнить желания детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, детей-сирот или из малоимущих семей.