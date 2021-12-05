В дагестанском селе Урма вспыхнула летняя кухня, пострадал мужчина

Минувшей ночью в селе Урма Левашинского района, в помещении летней кухни дома, принадлежащего 56-летнему местному жителю, воспламенилась газовоздушная смесь, что привело к пожару, - говорится в сообщении на официальном сайте МВД Дагестана.

Предположительно причиной пожара послужила утечка бытового газа. Находившийся в помещении 41-летний мужчина с ожогами II степени доставлен в больницу.

Проводится расследование, по итогам которого будет собран материал для принятия процессуального решения, - говорится в сообщении.