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Тысячи антиваксеров в Тбилиси вышли на акцию против "ковид-паспортов"

Тысячи антиваксеров в Тбилиси вышли на акцию против &quot;ковид-паспортов&quot;

В центре Тбилиси проходит акция против введения системы "зеленых паспортов" о ковид-статусе человека, в которой принимают участие несколько тысяч граждан Грузии.

Участники акции считают введение новой системы "дискриминацией и принуждением к вакцинации" и планируют и дальше продолжать протесты, пока власти не упразднят ковид-паспорта, - передает РИА Новости.

Напомним, "ковид-паспорт" - это электронный документ, в который вносятся данные о ковид-статусе гражданина: прохождении полного курса вакцинации, сроках перенесенной болезни, результатах ПЦР-тестов. В Грузии такая система начала действовать с 1 декабря.

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