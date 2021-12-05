Российские "Цирконы" закроют для НАТО Черное море и Балтику – СМИ

Россия без особого труда сможет остановить вторжение альянса с двух направлений: в Крыму и в Балтийском море, - поведал в статье для 19Fortyfive ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу.

"Цирконы" могут стать серьезным препятствием для ВМС стран НАТО", - отметил колумнист, пояснив: благодаря гиперзвуковым противокорабельным ракетам (ПКР) "Циркон" и системам противовоздушной обороны С-300 и С-400 российская армия создаст на южном и северном флангах своего рода "зонтик", передает РИА Новости.

Новейшие ПКР способны развивать скорость в 9М и поражать цели в радиусе тысячи километров - это означает, что крылатые ракеты такого типа не получится остановить ничем. Они позволят топить корабли и сбивать самолеты Североатлантического альянса, приближающиеся к Крыму и Балтике. Кроме того, они предоставят относительно благоприятные условия для наземных операций российской армии, - заключил Атламазоглу.