Украина останется без донецкого угля

Украина пока не просит ДНР о продаже угля, но и самопровозглашенная республика не пойдет на такие поставки, - сказал глава ДНР Денис Пушилин.

"Во-первых, не обратится. Я не вижу предпосылок, чтобы радикалы позволили нынешней власти, зависимой от них, такую возможность. А во-вторых, с нашей стороны… конфликт на той стадии, когда наши военнослужащие не совсем бы поняли наши шаги, если бы мы начали сейчас поставки угля на территорию Украины. Украина по нам стреляет и уничтожает нас, а мы должны давать им уголь, чтобы они обеспечивали свои заводы, на которых производятся патроны?", - рассказал Пушилин, передает РИА Новости.

Это как раз тот случай, когда коммерческие интересы не могут доминировать над интересами моральными, - заключил глава ДНР.