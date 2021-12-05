Поставки "Байрактаров" Украине не влияют на рост напряженности с Россией – Оборонпром Турции

Поставки турецких ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar на Украину не связаны с напряженностью между Москвой и Киевом, - заявил сегодня глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"Мы продали Украине партию БПЛА. Были договоренности по партии, о которой говорили с самого начала. У Украины были определенные производственные и инвестиционные проекты. ...Это не связано с последними событиями. Не должно складываться мнение, что Турция отправляет Украине БПЛА из-за напряженности с Россией", - сказал Демир в интервью газете Milliyet, передает ТАСС.

Между тем Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее подтвердил, что украинские военные 26 октября впервые применили в Донбассе поставленный Анкарой БПЛА "Байрактар". Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой международной организации в Вене подчеркнул, что применение такой техники запрещено минскими соглашениями, а также не допускается мерами по усилению режима тишины.