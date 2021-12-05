Петербург подморозит до -30?

Предстоящей ночью в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидаются 30-градусные морозы, - сообщает региональное ГУМЧС.

"Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС": 6 декабря на территории Ленинградской области местами ожидается понижение температуры воздуха ночью минус 25 - минус 30 градусов, днем минус 20 - минус 22 градусов. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Спасатели призвали жителей региона максимально обезопасить себя от возможного обморожения, а лучше переждать такой холод дома.