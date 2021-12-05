Украина считает "своими" Сибирь, Дальний Восток и часть Казахстана

Несколько украинских регионов исторически могут оказаться украинскими, - написал в статье для газеты "День" киевский писатель и философ Петр Кралюк.

Как утверждает автор, украинцы попали в Сибирь еще в XVI-м веке, а более массово стали селиться там во времена Российской империи – это "Серый Клин", включающий современные Новосибирскую и Омскую области, Алтайский край и север Казахстана. Писатель утверждает, что наиболее массово украинцы селиться в этой местности в конце XIX-го века в надежде получить землю с похожими на родину природными условиями, при этом "позабыв", что к этому времени Сибирь уже более полутора веков находилась в составе России.

"По переписи 1897 года, в этом регионе украинцев насчитывалось более 200 тыс человек, что для малозаселенных сибирских земель было немало", - написал публицист, передает РИА Новости.

Правда, писатель признал, что украинцы не составляли большинство в Сибири даже после нескольких волн миграции - перепись 1926 года показала, что на Сером Клине на них пришлось около 40% населения.

Другие "украинские" земли в материале Кралюка – "Зеленый Клин": Приморье, Хабаровский край и Амурская область, правда писатель отметил, что украинцы стали селиться в этой местности лишь в конце XIX-го века - спустя несколько десятилетий после ее вхождения в состав России.

Кралюк в статье утверждает, что с конца XIX-го века и по 1916 год на Дальний Восток с Украины переехали 276 тыс человек.