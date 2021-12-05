Турция готова строить истребители вместе с Россией - СМИ

Власти Турции намерены сотрудничать с Россией в строительстве собственных истребителей, - заявил глава управления Оборонпрома республики Исмаил Демир.

"Пункты сотрудничества в наших переговорах включают и некоторые вопросы, связанные с разработкой нашего национального военного самолета, который выйдет из ангара в 2023 году. Есть тип двигателя и определенные системы, которые мы выбрали. Но со временем будут происходить изменения, развитие, обновление определенных систем. В ходе этого процесса также могут состояться переговоры с Россией", - цитирует Демира турецкая газета Hurriyet, передает РИА Новости.

Также Анкара не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка ее собственных истребителей пятого поколения, - сообщил ранее министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

В свою очередь гендиректор ведущей турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ Планируется, что турецкий национальный истребитель совершит свой первый полет в 2025 году, а в 2029 году он поступит на вооружение в войска страны.