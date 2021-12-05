Девять эвакуированных из ЮАР россиян привезли с собой коронавирус

У девяти россиян, вернувшихся на родину из ЮАР вывозным авиарейсом, выявлен коронавирус: какой штамм болезни, сейчас выясняется, а сами они размещены в обсерваторе, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Положительный ПЦР-тест на коронавирус обнаружен уже у 9 граждан России, ранее размещенных в обсерваторе. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением. Штаммовая принадлежность коронавируса устанавливается", - говорится в сообщении ведомства, передает "Интерфакс".

Ранее болезнь была обнаружена лишь у двоих прибывших вечером 3 декабря частным самолетом из ЮАР, - добавили в Роспотребнадзоре.

Напомним, вариант B.1.1.529, получивший название "омикрон", был обнаружен в ЮАР, Ботсване, Он распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. В России новый штамм пока не обнаружен.