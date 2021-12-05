Завхоза, поджегшего школу, задержали во Владикавказе

Во Владикавказе задержан подозреваемый в поджоге одной из городских школ, об этом сообщается на портале "МВД Медиа".

В пятницу 3 декабря, примерно в 11.00 мск, в школе №48 началось возгорание, свыше 500 человек пришлось эвакуировать, в результате никто не пострадал.

Вскоре полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался местный житель 1965 г.р., и задержали его.

По предварительным сведениям, 57-летний мужчина, работающий в школе завхозом, совершил поджог подсобного помещения под лестничной площадкой на почве личной неприязни к еще одному сотруднику.

"Полицейскими выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. После проведения соответствующих экспертиз следователями МВД по РСО-Алания будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.